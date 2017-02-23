福斯Golf 榮登加拿大年度風雲車
福斯(VW)宣布，第7代Golf以絕佳的乘坐舒適性與安全性，獲得加拿大汽車媒體協會評選為年度最佳風雲車款。
福斯表示，由加拿大汽車媒體協會所評選的年度風雲車款，是由超過60名專業汽車媒體從業人員，就乘坐舒適性、性能表現、操控表現、產品價值、安全性、燃油經濟性、市場顯著性及消費者吸引力等多個面向，進行通盤性的綜合評比。
其中，Golf以絕佳的乘坐舒適性與安全性拿下該項評分冠軍，更於操控表現、燃油經濟性與消費者吸引力等項目名列前茅，於眾多評選車款中脫穎而出。
福斯表示，Golf在台灣依不同車型升級搭載真皮多功能方向盤、換檔撥片、Vienna真皮跑車座椅附雙前座加熱功能、雙區恆溫空調、Keyless免持鑰匙系統、定速巡航系統、App-Connect多媒體手機鏡射功能、Customer-Link車輛監控系統、Discover Pro 8吋多媒體觸控音響主機與原廠中文聲控導航系統等價值近新台幣20萬元的標準配備，且新增R-Line運動化車型。1060223
(中央社)
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