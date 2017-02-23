東北季風增強 18縣市強風特報

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東北季風增強，中央氣象局今天上午發布18縣市強風特報。

氣象局說，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪。

18個強風特報縣市，只有台北市、高雄市、南投縣及嘉義市除外。1060223

(中央社)