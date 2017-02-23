MLB》撞傷隔天 朗神四頭肌有點痠

鈴木一朗投入馬林魚的季前春訓。（美聯社資料照）

43歲的鈴木一朗前一天在守備訓練跟隊友相撞，旅美16年來首次進入防護室治療，驚動所屬的馬林魚隊。經過1天治療後，朗神23日表示，自己右膝上方的四頭肌是有一些痠痛，過幾天應該就沒事了。

「現在右膝上方的感覺比較明顯，」一朗透過翻譯表示，「也許我會做一些輕微的訓練，然後繼續治療，我想只要每天持續追蹤觀察就好了。」

一朗訓練時在中外野接一記飛球，不幸與鎮守右外野的巴恩斯（Brandon Barnes）相撞。當時他沒有立刻退場，而是最後才慢慢走下球場進入更衣室。

一朗在那次相撞中還扭傷了背部，不過隔天他覺得膝蓋的傷勢比較困擾一些，馬林魚教頭麥汀利（Don Mattingly）則覺得問題不大。

「我想他OK的，」麥帥說：「四頭肌痠痛，背也有一點。他今天也許覺得四頭肌比較痠，畢竟膝蓋就在旁邊。不過背部是不是也有狀況？我們要再觀察一陣子才能確定，感覺還蠻樂觀的。」

(中時電子報)