MLB》撞傷隔天 朗神四頭肌有點痠
43歲的鈴木一朗前一天在守備訓練跟隊友相撞，旅美16年來首次進入防護室治療，驚動所屬的馬林魚隊。經過1天治療後，朗神23日表示，自己右膝上方的四頭肌是有一些痠痛，過幾天應該就沒事了。
「現在右膝上方的感覺比較明顯，」一朗透過翻譯表示，「也許我會做一些輕微的訓練，然後繼續治療，我想只要每天持續追蹤觀察就好了。」
一朗訓練時在中外野接一記飛球，不幸與鎮守右外野的巴恩斯（Brandon Barnes）相撞。當時他沒有立刻退場，而是最後才慢慢走下球場進入更衣室。
一朗在那次相撞中還扭傷了背部，不過隔天他覺得膝蓋的傷勢比較困擾一些，馬林魚教頭麥汀利（Don Mattingly）則覺得問題不大。
「我想他OK的，」麥帥說：「四頭肌痠痛，背也有一點。他今天也許覺得四頭肌比較痠，畢竟膝蓋就在旁邊。不過背部是不是也有狀況？我們要再觀察一陣子才能確定，感覺還蠻樂觀的。」
(中時電子報)
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