阿Sa曬合照 超嫩媽模樣曝光

阿Sa曬與媽媽合照，超年輕模樣驚艷粉絲！（圖／取自微博）

Twins成員阿Sa(蔡卓妍)先前才因工作滿檔，導致聲帶受損，她被醫生告誡得好好休養，而她今（23日）則意外曬出一張與媽媽的自拍照，透露工作意外延期，決定帶媽來趟旅行，但粉絲更驚艷的是阿Sa媽媽超級年輕的模樣！

阿Sa因為工作突然延期，她決定帶著媽媽來場「說走就走的旅行」，更曬出母女倆的合照，笑稱「我們其實是姊妹」！照片中，阿Sa媽媽一頭短髮，皮膚也保養的超級好，被網友大讚也是高顏值，更讚嘆原來好基因全來自媽媽；而阿Sa抽空帶媽媽旅行的舉動，也被粉絲大誇很有孝心。

(中時電子報)