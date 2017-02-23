阿Sa曬合照 超嫩媽模樣曝光
Twins成員阿Sa(蔡卓妍)先前才因工作滿檔，導致聲帶受損，她被醫生告誡得好好休養，而她今（23日）則意外曬出一張與媽媽的自拍照，透露工作意外延期，決定帶媽來趟旅行，但粉絲更驚艷的是阿Sa媽媽超級年輕的模樣！
阿Sa因為工作突然延期，她決定帶著媽媽來場「說走就走的旅行」，更曬出母女倆的合照，笑稱「我們其實是姊妹」！照片中，阿Sa媽媽一頭短髮，皮膚也保養的超級好，被網友大讚也是高顏值，更讚嘆原來好基因全來自媽媽；而阿Sa抽空帶媽媽旅行的舉動，也被粉絲大誇很有孝心。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。