美聖荷西百年洪患 5萬人撤離

美國加州聖荷西遭遇百年來最嚴重的洪患，圖為車輛21日泡在水中的情景。（圖/美聯社）

消防人員21日在美國加州聖荷西災區划著救生艇援救受困的居民。（圖/美聯社）

以科技業大本營聞名的聖荷西遭遇百年來最嚴重的洪患，在流經矽谷的郊狼溪（Coyote Creek）暴漲決堤後，當局已要求5萬人撤離。

據《每日郵報》（DailyMail）23日報導，整個聖荷西周三都浸在大水中。而在當局要求撤離的5萬居民中，有1.4萬人是被強制撤離。郊狼溪潰堤後，泥濁的河水以驚人的速度奔流，瞬間使各城鎮成為一片水鄉澤國。

居民周三抱怨，當局發出警訊的速度不夠快。有些人說，當他們看到鄰居從淹水的住處被乘坐救生艇的消防人員救出時，才接獲當局發出的第一次警訊。

聖克拉拉郡（Santa Clara County）衛生官員警告，洪水很可能遭穢物污染，因此要求居民不要涉水，以避免致病或受傷。幾星期以來，加州不斷受到暴風雨襲擊，降雨量超過歷年的平均值，也一舉結束了歷史5年的旱災。

(中時電子報)