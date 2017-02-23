萬事怪英九!綠委批清泉崗毒品案馬英九的錯
萬事怪英九?空軍清泉崗基地查獲毒品案，讓人驚訝的是被發現的毒品有51包，散落在營區跑道、宿舍周邊等，綿延約兩公里。對於國軍爆發毒品醜聞，民進黨立委蔡適應說，是馬英九的錯，因為他過去任內沒有做好。此言遭網友批評諷刺，「八年遺毒」，並說乾脆叫馬英九回來當總統好了。
對於空軍清泉崗基地查獲毒品案，立法院國民黨團批評這已是「國安問題」。據《中央社》報導，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委蔡適應說，目前台灣毒品在青少年間氾濫問題嚴重，從學校教育沒有辦法防堵完畢，吸毒者畢業入伍，一定會進到部隊，部隊只是承擔後果，並非始作俑者。
蔡適應認為，過去幾年政府的反毒、防制毒品有加強空間，但這是長期累積下來的結果，不是蔡總統上任才發生，因此國民黨團的批評毫無道理；所有數據顯示，台灣使用毒品問題過去7、8年來飆高，是前總統馬英九任內沒有做好。
之前國防部發生雄三飛彈誤射，民進黨立委陳亭妃受訪時曾強調，前總統馬英九過去8年對中國懦弱，才會發生這件事。如今民進黨立委蔡適應又將清泉崗毒品案推到馬英九頭上，PTT八卦版鄉民留言「馬維拉又上場救援啦!」
鄉民留言「八年遺毒咩!我懂」、「垃圾不分藍綠」、「這也能怪前朝？」、「過去7、8年來飆高，表示抓得很多，績效好」、「乾脆叫馬英九回來當總統好了～」、「明明是阿扁的錯」、「都當了快一年，現在變前朝遺毒XD」、「民進黨只會嘴砲不意外」、「到底現在是馬久執政還是資進黨執政」、「李登輝負責啦」、「對不起，我對我投蔡適應跟大家深深一鞠躬」、「廢到笑，救援成功」、「騙中南部鄉下人，那選奶大的妹當就好，反正都前朝的錯」。
(中時電子報)
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