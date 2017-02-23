女大生買筆電被騙30萬 警逮33名車手

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高巿警刑大偵七隊5個月來逮捕33名詐騙集團共犯。（曹明正翻攝）

陳姓女大生去年5月為買3萬元筆電，遭詐騙集團騙走30萬元，高巿警刑大偵七隊利用165反詐騙平台大數據從去年7年至今年2月，陸續追查出33名共犯，初步得知有40餘人被騙走1150萬元，依詐欺罪送辦後，2名車手頭被收押。

去年5月住台北陳姓女大生在購物網站買3萬筆電，卻遇詐騙集團騙她信用卡刷錯，必須到ATM前解除分期設定，女大生不疑有他，竟連續匯款30萬給對方，事後發現父母給的生活費一無所有，只能淚崩報警。

(中時)