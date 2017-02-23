女大生買筆電被騙30萬 警逮33名車手
陳姓女大生去年5月為買3萬元筆電，遭詐騙集團騙走30萬元，高巿警刑大偵七隊利用165反詐騙平台大數據從去年7年至今年2月，陸續追查出33名共犯，初步得知有40餘人被騙走1150萬元，依詐欺罪送辦後，2名車手頭被收押。
去年5月住台北陳姓女大生在購物網站買3萬筆電，卻遇詐騙集團騙她信用卡刷錯，必須到ATM前解除分期設定，女大生不疑有他，竟連續匯款30萬給對方，事後發現父母給的生活費一無所有，只能淚崩報警。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。