世界獸醫會8月在南韓 外交部：力邀2千獸醫來台觀光
台灣獸醫師江世明今年8月將赴南韓就任世界獸醫師會會長，外交部非政府組織國際事務會執行長周麟上午表示，希望邀請1500名至2000名各國獸醫到台灣訪問或觀光，正與交通部觀光局研究一套行程吸引他們前來，尤其獸醫也是一群高消費者。
中華民國獸醫師公會全國聯合會前理事長江世明即將擔任第33屆世界獸醫師會會長，預計8月28日於南韓仁川進行交接儀式，成為世界獸醫師會成立超過150年來，首位亞洲籍會長，周麟說，屆時會有200名台灣獸醫陪同。
周麟表示，今年有一個特別情形，也是台灣走出去的例證，台灣獸醫師江世明經過很多年努力，外交部也盡力協助，鼓勵及支持他，終於選上「世界獸醫醫師會會長」，屬於世界級。
他說，今年江世明暑假8月將赴南韓就職，值得一提的是，為了表示對他的支持，台灣有200個獸醫準備陪同，外交部也覺得很有意義，也是一個很重要的國際場合。
周麟也透露，外交部正在努力，因為屆時全世界可能有5千至6千獸醫聚集在南韓，外交部計畫在他們開完會後，安排順道來台灣訪問，不管是訪問或觀光，倘若能夠有1500名至2000名獸醫來台觀光，「就夠本了」。
他指出，外交部最近要跟交通部觀光局研究一下套裝行程（package）吸引他們前來，尤其有一個附加價值是，獸醫收入比一般消費者高，屬高消費者，而他們前來台灣，也可讓台灣在獸醫方面跟國際有更多合作。
(旺報)
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