本土劇看腹部斷層稱顱內出血 醫師誇「神作」！
本土劇荒謬劇情無極限，民視八點檔《春花望露》近日一幕醫院診斷的戲碼，引起醫界討論，連整形外科醫師王樹偉看完後，都忍不住揶揄「神作」！
前日《春花望露》一幕中，建安（王建復飾）因車禍耳朵出血，擔任醫師的有志（吳皓昇飾）懷疑他腦出血，所以要他檢查，後來拿著斷層掃描照片，肯定說：「我判斷的沒錯，你顱內出血。」不過王樹偉看完後大笑，「他看的是胸腹部電腦斷層喔！」
後他更抓包劇中要開心臟手術，卻沒插呼吸管、戴氧氣罩，也沒麻醉科，更厲害的是「從左側肋骨下開心臟！應該是最新技術啊，美國韓國都應該來學習」，他揶揄這部是「神作」，要開始追劇，網友看了全笑翻，「跟八點檔認真你就輸了」。
(中時電子報)
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