四川拉麵哥揉麵超銷魂 旋轉跳躍閉著眼
中國大陸網路上最近瘋傳一段影片，內容是四川省成都市一名拉麵攤的師傅一邊揉麵一邊跳著自創的舞蹈，神情怡然自得，還十分「妖嬈」。他因此被大陸網友封為「拉麵哥」。
綜合新浪網、華西都市報等陸媒報導，這名拉麵師傅叫田波，影片中他一邊跟著音樂律動旋轉跳躍，緊閉著雙眼，一邊拉動著手中的麵。
從今年春節開始，這段影片便開始在網路上流傳。
然而，田波意識到自己紅了，已是將近一個月後。有外地遊客不遠千里，來到成都黃龍溪古鎮，就是專門來看他。甚至有人找到他，想挖他去工作，薪水比現在高出人民幣幾千元。
每天拉麵的時間早、中、晚3個時間段，長達5個小時。除了網上流傳的那套拉麵動作，田波還有自創的4、5套拉麵表演。顯然，他知道遊客的喜好，也更願意投其所好。
不過，和網上流傳的那個版本有些區別，田波現場表演的版本表情更豐富，加入了更多即興動作。
田波說，觀眾喜歡那套動作，那套動作是最容易引觀眾發笑的。「反正是為了吸引遊客，何樂而不為呢。」1060223
(中央社)
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