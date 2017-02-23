偵測壓力止血 新發明造福洗腎病患
高雄榮民總醫院台南分院與南台科技大學合作研發「溫控式洗腎廔管壓力偵測止血裝置」，可改善傳統只以壓力帶止血的不足。未來還可望結合資訊通訊技術，提供隨身警示。
高榮台南分院腎臟科主任吳明瑞表示，大多數洗腎患者是採用血液透析治療，將穿刺針打入病患的洗腎廔管中，藉此引出體內血液進入透析機器，進行分子交換後，再把去除大部分廢物的血液流進病患體內。
吳明瑞指出，當透析治療結束後，護理人員拔除穿刺針，會於穿刺點加壓止血。過程中若用力太過，可能會影響洗腎廔管的功能，甚至造成廔管損壞、狹窄而須重建；若用力不夠，又會產生止血失效而流血。
他說，溫控式洗腎廔管壓力偵測止血裝置，主要是利用壓力感測智慧貼片，於加壓止血時偵測所施壓力，數值會顯現於裝置面板；再藉以調整加壓力道，找出最適當的壓力值。另外，裝置內建一致冷元件，可讓加壓點的皮膚表面溫度降低，以加速止血效果。
吳明瑞表示，這項作品與先前研發的「洗腎脫偵漏血偵測裝置」，一起參加台灣發明商品促進協會及世界發明智慧財產聯盟總會共同籌辦的「2016高雄KIDE國際發明暨設計展」，獲得金牌獎。未來將結合此兩者發明裝置，提供洗腎患者更具智慧型的照護。1060223
(中央社)
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