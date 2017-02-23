貧血記憶力衰退 當心萎縮性胃炎上身
一名60歲男性常覺得注意力不集中，加上經常消化不良，但一直不以為意，直到日前健檢不僅發現他有嚴重貧血，一照胃鏡發現胃壁上的皺摺幾乎消失，確診萎縮性胃炎。
收治患者的書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，「萎縮性胃炎」並不是胃整個萎縮變小，而是因胃部發炎，使得胃壁表面粘膜分泌腺變薄、受損，皺摺變少甚至消失，不只會影響消化功能，還會使維他命B12吸收不足，間接影響造血、神經系統。
康本初說，萎縮性胃炎好發於50歲以上民眾，高達8成因感染幽門桿菌，另2成則是自體免疫系統出問題，其症狀包括貧血、注意力不集中、記憶力下降等，但因症狀不易聯想到胃部，不易察覺，很多患者都是做健康檢查或因其他胃部疾病就醫才發現。
全台近400萬人感染幽門桿菌，康本初指出，若置之不理，其中1成患者恐惡化成萎縮性胃炎，胃部長期處在發炎情況下，還可能引發胃癌，不可不慎。
康本初說，幽門桿菌最常見是透過唾液傳播，因此公筷母匙習慣相當重要，他提醒，胃部受損都是不可逆的，呼籲民眾少碰菸酒、高鹽飲食，以免讓萎縮性胃炎症狀惡化更快。1060223
(中央社)
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