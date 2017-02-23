中橫公路車禍 機車騎士墜谷意識模糊

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台8線中橫公路181.1公里處白沙橋路段，23日上午發生一起休旅車擦撞機車意外，機車騎士摔落6公尺深山谷，警消獲報救出，騎士雙腿骨折、意識模糊。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 106年2月23日

台8線中橫公路181.1公里處白沙橋路段，今天上午發生一起休旅車擦撞機車意外，機車騎士摔落6公尺深山谷，警消獲報救出，騎士雙腿骨折、意識模糊。

花蓮縣消防局表示，今天上午10時50分接獲民眾報案，秀林鄉中橫公路181.1公里處發生車禍，疑似一輛休旅車擦撞同向機車，機車倒地，但人墜落6公尺深山谷。消防人員將意識模糊的騎士緊急送往花蓮慈濟醫院急救。1060223

(中央社)