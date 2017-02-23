桃竹及新北板新林口 3月起第1階段限水
行政院發言人徐國勇今天表示，桃園、新竹及新北板新、林口地區，將於3月1日起實施第1階段限水措施，行政院長林全裁示，請各相關單位加強宣導共同節水，將缺水衝擊降至最低。
行政院上午舉行院會，徐國勇會後轉述，桃園、新竹及新北板新、林口地區，將於3月1日起實施第1階段限水措施，在夜間離峰時段減低水壓供水，同時由公務機關及國營機構帶頭節水，停止非必要用水。
徐國勇說，林全在會中裁示，今年冬天台灣各地區雨量偏少，水情逐漸趨緊，雖然這幾天鋒面南下，但降雨量不大，對整體幫助有限，請經濟部水利署與交通部中央氣象局及國防部合作，掌握天候變化，視情況施作人工增雨等措施。
林全說，為因應當前水情趨勢，經濟部與農委會推動今年度開放桃園、石門、新竹及苗栗地區兩期稻作休耕補貼申請，請經濟部與農委會加強宣傳，並輔導協助受到衝擊的農民，如有不合理的作法也應隨時檢討，儘速溝通調整後對外說明。1060223
(中央社)
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