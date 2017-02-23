廣州薪水漲一成仍缺工 吸引力已不大

據報導，春節過後，中國大陸廣州市海珠區的企業積極招工，儘管月薪調漲了一成，仍然難以招聘到年輕工人，招工吸引力已不大。

南方都市報今天報導，廣州市海珠區昨天舉辦招聘會，在招聘會上，一些企業表示難以招聘到年輕員工，相信這與某些工作枯燥有關。

海珠區就業中心主任徐守成說，今年以來，當地餐飲、飯店、快遞業等人力缺口比較大，年輕人不好招，「現在90後（1990年後出生）是就業主力，但很多人不願做這種一線的服務業，嫌風吹日曬太辛苦，而且工資又沒那麼好」。

但他說，實際上，今年來招工企業的薪酬是上漲的，大致漲了10%，這幾年也一直呈上漲趨勢。不過，廣州的薪酬對外來工的吸引力已經不大了。

他說，現在來務工的多是廣西、四川、重慶的人，以前的山東、河北人很少了，他們大都在家裡打工或者去了長三角、東部沿海。

據報導，在昨天的招聘會上，42家企業提供了餐飲服務生、保全、快遞員、司機等崗位2000多個，涉及服務類、機械類、管理類等多個工種。

招聘會吸引了約2500人次進場應聘，475人初步達成就業協定，現場最多人光顧的是一家家政服務公司，因為薪酬高，月嫂是每月人民幣6000至1.2萬元。

另外，順豐速遞要招聘200名收派員、80名同城配送員，需要自帶交通工具，平均薪酬5000元至7000元。1060223

(中央社)