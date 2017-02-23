不滿傳領劃設辦法 原民團體要主委下台

總統蔡英文向原住民道歉歷經半年，原民團體今天舉行記者會，除了痛批傳統領域劃設辦法排除私有地外，更要求原民主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）下台。

蔡總統去年8月1日向原住民道歉，並承諾將還給平埔族應有的地位以及劃設原民傳統領域辦法等。但原民團體今天表示，道歉已經半年，當初做的承諾卻都沒做到，其中原民會在2月14日公布的劃設辦法中，傳統領域甚至還排除私有土地，讓原民失去對土地提出意見的權利。

暨南大學原鄉發展專班助理教授莎瓏‧伊斯哈罕布德說，傳統領域是原住民生活的空間，並不是說劃設之後就會改變，財產權仍然是林務局、私人機關，原民只是希望能有與這些機關商量的機會。劃設辦法這樣規劃，反而是把原本土地的權利跟記憶全部失去，「是反效果」。

原民歌手巴奈則指出，劃設辦法排除私有地只顯示這個國家還沒有辦法面對原民真實存在的歷史，以為道歉之後，原民可以真正開始在這個島上當真正的人，但劃設辦法卻又要合法的偷走土地。

除了抗議劃設辦法外，原民歌手那布也對夷將．拔路兒喊話，「我們曾經一起站在這個地方對抗違權國民黨」，但現在夷將．拔路兒當了主委之後卻換了一個腦袋，讓人非常難過。不過，原民不會因此放棄自己的權利，會繼續監督政府道歉之後做了什麼。

另外，318學運領袖林飛帆也在現場表示，劃設辦法公布後，夷將．拔路兒說憲法保障私有財產權因此排除私有土地，但是到底是原住民朋友用自己的生活方式比較早在這片土地上還是憲法施行的財產權比較早？

林飛帆指出，這樣的劃設辦法只有「便宜行事」這四個字，它忽略了許多細膩的過程。當大家都在抱怨政府時，漢人朋友應該珍惜這樣的機會，讓台灣人重新理解彼此、重新建立這個國家。

前原民台台長馬躍‧比吼說，「轉型正義對原住民是假的」，平埔族現在有名字卻沒有地位、劃設辦法排除私有土地、轉型正義只開過一次「見面」會，「轉型正義什麼時候會轉到原住民身上」，希望蔡總統能夠給一個很好的回應，否則不排除會有進一步的行動。1060223

(中央社)