北部缺水 綠委籲兩庫合用、兩水合一

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針對北台灣缺水危機，民進黨立委鄭寶清（右起）、高志鵬、吳琪銘23日呼籲台北市長柯文哲支持中央統一調度水權。（姚志平攝）

針對北台灣缺水危機，民進黨立委鄭寶清、高志鵬、吳琪銘23日舉行記者會，呼籲台北市長柯文哲支持中央統一調度水權，聯合運用翡翠、石門水庫水資源，並合併台水及北水處。

(中時)