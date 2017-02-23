NBA》即將傷癒復出 林書豪：盡全力贏球
將於25日迎來左大腿傷勢痊癒後首次復出的籃網後衛林書豪，23日接受《紐約郵報》訪問表示，剩下26場例行賽的唯一目標，就是盡全力幫助球隊贏球，「我們目前只贏9場，這對籃網每1個人都是一種傷害！」
籃網目前9勝47敗，除了位居聯盟墊底，也是唯一沒拿兩位數勝場的爛隊，23日也為拿到今年首輪選秀權，把先發前鋒波達諾維奇交易到巫師，換回的索頓可能釋出，等同整體戰力不升反降，就算多了豪哥，恐怕戰情也差不多。
可是林書豪並不因此感到灰心，「這支球隊必須贏球，我們必須感受一下贏球的意義，也要建立贏球文化。現在我什麼都不關心，內心只想贏球，我知道我對成功的定義為何，這也是當前的我所追求的目標。」
只是籃網馬上面臨的是客場8連戰的嚴苛賽程，儘管林書豪可望傷癒復出，這也是他從去年12月26日後，首次回到場上拚戰，本季只打12場的他，到底能替籃網帶來怎樣影響與幫助，相當值得球迷關注。
(中時電子報)
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