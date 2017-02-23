台中大肚區路平 中央、地方合作見成效

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中央、地方攜手合作，台中市大肚區路平加速進行。（盧金足翻攝）

台中市建設局表示，已與公路總局第二區工程處台中工務段，針對省道台1線道路不平部分進行協調，台1線龍井及大肚北上路段，目前尚有台電公司申請挖掘道路辦理配電管路工程，預定今年6月完工，等台電公司驗收通過，並完成孔蓋下地後，即可進場進行路面修復，預計10月底前完成路平。

大肚區連接龍井、烏日區並有國道三號經過，為台中與彰化重要交通樞紐；台1線更是國道中山高王田交流道進入大肚市區的主要道路，因車流量大，路面破損、龜裂、老化程度嚴重，影響行車安全。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，到今年6月台電管挖案件完工後，將逐步進行全長8公里(174k-182k)路平工程，預計10月底前完工，未來也會持續與市府合作，維護道路品質與民眾行車安全。

至於市府權管道路部分，建設局已完成大肚區沙田路二至三段、萬興路、平和街、文昌路、福利路及遊園路一段69巷等，約3.8公里路平工程，改善面積達5萬1,120平方公尺，經由路基改善、人手孔蓋下地減量與路面齊平調整，重新鋪築路面，提升道路平整與安全性。

另外，建設局也規劃於今年度完成大肚區永順路及文昌路二至三段，共1.1公里路平工程，預計改善面積約1萬3,847平方公尺，編列經費760萬元，預計於本月底前完成發包，後續將協調台電、中華電信、自來水、瓦斯等管線單位孔蓋下地，並進行老舊管線汰換，減少未來管線挖補，確保道路品質，道路刨鋪工程可望於今年上半年完工。

(中時)