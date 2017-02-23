農地糾紛 8旬老農打死7旬老婦

屏東恆春鎮大光里74歲江姓老農婦被殺死在自家農田工寮案件，警方今天宣布破案，逮捕80歲的死者鄰居董姓老農夫，兩人因農地糾紛結怨，董嫌以轎棍打死江姓老農婦。

每天白天都會騎著機車到田裡工作的江姓婦人，18日直到晚間7時沒有回家，兒子到農田尋找，才發現老婦人死在田裡的工寮內，人仰躺椅子上，頭部被重擊，地上有染血的轎棍，檢警調查後，發現老婦人頭部被棍棒重擊致死，且棍棍致命，左手臂因擋轎棍毆打而骨折。

警方調閱近百支監視器錄影畫面，並在昨天傍晚到董姓老農家逮捕老農，董姓老翁的農地與江婦農地毗鄰，民國104年因農地重測界樁問題，江婦控告董農，後來不起訴，雙方結怨至今。

董姓老翁被逮捕後，一直到今天仍矢口否認犯案，不斷說，他沒有去現場，人不是他殺的；但是，警方除了有董姓老翁帶著轎棍騎機車的監視器錄影畫面外，也在董姓老翁家中找到當天犯案穿的雨鞋和衣服。另外，警方表示，雖然DNA比對還沒有結果，但現場採到的微物跡證吻合，讓董姓老翁無法自圓其說，今天依殺人罪移送。1060223

(中央社)