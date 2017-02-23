廉航當道 美三大龍頭航空低價搶客
美國大型航空公司紛紛加入「基本經濟艙」競價市場，為了迎戰廉航推出超級便宜的機票給最經濟實惠的乘客，美國航空、聯合航空等大型航空公司也不敵低價市場的誘惑，決定開始削價競爭。
據《今日美國》（USA Today）報導，這些大型航空公司推出的低價機票，每張來回機票大約便宜20-40美金(約新台幣615-1231元)，但是經常附有很多限制，乘客購買時要小心這些警告事項，例如使用頭頂上的置物箱必須額外付費、最後登機、訂票時不能預先選位、購買後不能退費也不能改票等。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，航空周刊（Airline Weekly）編輯Seth Kaplan觀察市場動向指出，美國三大龍頭航空公司，美國航空(American Airlines)、聯合航空(United Airlines)、達美航空(Delta Airlines)都認為，現在大部分的乘客只想要更低價、更安全的機票，而這些大型航空公司不想眼睜睜看著所有低價市場都被精神航空(Spirit Airlines)這樣的廉航搶走。
2014年，達美航空已經率先推出經濟實惠的機票，現在美航和聯航也相繼宣布加入「基本經濟艙」競價市場的行列。
《美聯社》（AP）報導，美國航空21日宣布下月1日起將推出全球10條航線的超便宜機票，聯合航空也宣布4月將降低部分航線的價格。
油價下降當然是低價機票出現的理由之一，低油價讓航空業者可以調降機票價格，但仍有獲利空間。大型航空公司終於把目光轉向這些喜歡精打細算的乘客，機票便宜也讓遊客更願意花錢旅遊，達到市場雙贏的結果。
(中時電子報)
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