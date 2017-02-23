白沙屯媽祖放頭旗 進香活動起跑

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白沙屯拱天宮今天凌晨零時舉行放頭旗儀式，宣告進香活動正式開始。(江詩筑攝)

通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖南下北港徒步進香活動於23日零時由拱天宮主委洪文華、值年爐主等，共同舉行「放頭旗」儀式，廟內有來自全台超過500名香丁腳共同參與，由值年爐主將頭旗插在廟門外的龍柱，宣告進香活動正式起跑。

「頭旗」長度超過200公分，放頭旗象徵媽祖如同軍隊統帥，自儀式完成就即開始調兵遣將整頓三軍，保佑沿途香丁腳的平安。

拱天宮指出，依百年習俗，進香前3天舉行放頭旗儀式，開始3天早齋，當地信眾也在進香前3天的傍晚準備豐盛供品與進香旗，前往拱天宮祭祀犒賞準備南巡的兵馬，祈求進香平安順利。

「放頭旗」儀式簡單隆重，義工組織白沙屯媽祖網路電視台也全程直播，雖是凌晨不過線上仍有上千人觀看直播，反應相當熱烈，至23日上午9時止，已有2萬5000人次看過這段直播影片。

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬表示，今年進香期間將出動30人採訪小組分散在隊伍中，透過影像紀錄媽祖進香的點滴，也歡迎民眾隨時鎖定白沙屯媽祖婆網站的直播與進香隊伍的最新動態。

(中時)