「敬佩趙藤雄」柯文哲回應「那是在諷刺」

台北市長柯文哲回應「那是在諷刺」。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲回應「那是在諷刺」。（鄧博仁攝）

台北市副市長陳景峻日前接受媒體訪問，表示「敬佩趙藤雄有心完成國家」，被質疑市府對遠雄態度大轉彎。

台北市長柯文哲回應「那是在諷刺」、「我個人是不會敬佩他」，只希望遠雄要照公安標準把大巨蛋蓋完。

(中時)