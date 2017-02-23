北市最美河畔櫻道 入夜點燈賞夜櫻
國內各地櫻花陸續綻放，台北市近年熱門賞櫻景點的東湖櫻花林，於樂活公園溪畔種植近3公里櫻花步道，今年社區也特別裝置路燈點亮河畔櫻道，讓民眾入夜後依然可以一睹春櫻風采，上周末寒櫻已完全盛開，湧入大批賞櫻民眾踏青、野餐。
東湖櫻花林栽植約500多棵寒櫻，其中樂活公園是櫻花樹最密集區域，從康樂街起沿著內溝溪邊步道綻開，近日公園內第一區上層的上百株寒櫻率先盛開，上周末河畔櫻步道即湧入大批賞櫻人潮，預估八重櫻在2月底左右會有開2成，霧社櫻、天成吉野櫻等櫻種也將接力。
從粉白逐漸轉為粉紅、深紅的櫻花林，讓內溝溪成為台北市最美櫻花河道，繼先前河堤賞櫻步道拓寬、新闢賞螢步道等，今年樂活公園再特別設置32盞路燈，在夜間更顯得嬌豔，建議從康樂街進入賞櫻步道，往內溝溪上游拍攝的角度最好，可捕捉下櫻花及花徑美景。
未來其他河段寒櫻也將陸續開花，總數是目前的6倍，讓大家可以往中上游走，不用全擠在樂活公園。此外，提醒民眾，為了兼顧附近住戶的夜間安寧，路燈點燈時間為晚上6點至10點，盡量避免影響公園周邊生活環境，同時達到節能減碳、保護環境綠地。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。