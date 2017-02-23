北市最美河畔櫻道 入夜點燈賞夜櫻

櫻花在燈光照耀下如一串串爆竹，在夜間更顯得嬌豔，吸引許多愛好攝影人士來取景。(圖／台北市公園處)

當地志工們的積極打造樂活公園粉色櫻花林，溪畔櫻花步道長達3公里。（圖／台北市觀光傳播局提供，潘俊霖攝）

國內各地櫻花陸續綻放，台北市近年熱門賞櫻景點的東湖櫻花林，於樂活公園溪畔種植近3公里櫻花步道，今年社區也特別裝置路燈點亮河畔櫻道，讓民眾入夜後依然可以一睹春櫻風采，上周末寒櫻已完全盛開，湧入大批賞櫻民眾踏青、野餐。

東湖櫻花林栽植約500多棵寒櫻，其中樂活公園是櫻花樹最密集區域，從康樂街起沿著內溝溪邊步道綻開，近日公園內第一區上層的上百株寒櫻率先盛開，上周末河畔櫻步道即湧入大批賞櫻人潮，預估八重櫻在2月底左右會有開2成，霧社櫻、天成吉野櫻等櫻種也將接力。

寒櫻初開呈現淡淡粉白，隨後轉為粉紅，晚期轉為深紅色。（圖／台北市觀光傳播局提供，潘俊霖攝）

東湖樂活公園今年特別設置32盞路燈，櫻花步道在新設的燈光襯托下，越夜越美麗。(圖／台北市公園處)

從粉白逐漸轉為粉紅、深紅的櫻花林，讓內溝溪成為台北市最美櫻花河道，繼先前河堤賞櫻步道拓寬、新闢賞螢步道等，今年樂活公園再特別設置32盞路燈，在夜間更顯得嬌豔，建議從康樂街進入賞櫻步道，往內溝溪上游拍攝的角度最好，可捕捉下櫻花及花徑美景。

未來其他河段寒櫻也將陸續開花，總數是目前的6倍，讓大家可以往中上游走，不用全擠在樂活公園。此外，提醒民眾，為了兼顧附近住戶的夜間安寧，路燈點燈時間為晚上6點至10點，盡量避免影響公園周邊生活環境，同時達到節能減碳、保護環境綠地。

(中時電子報)