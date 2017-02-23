美中如爆貿易大戰 台灣經濟恐間接受害
美國總統川普在競選時揚言，當選後將對中國大陸輸入的商品課徵懲罰性關稅，一旦川普兌現競選支票，對大陸進口課稅，屆時台灣恐深受其害。
彭博報導，任何的中美貿易大戰，台灣往往是最容易受到經濟影響者之一。台灣出口超過40%前往大陸，在大陸製造機械設備產品的供應上扮演關鍵角色。
前經建會副主任委員，目前任教中央大學的單驥說：「可能的效應恐相當可觀，事事都不確定，都在變動，這讓我們如坐針氈。」
根據高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.），倘若川普的貿易障礙削減美國進口10%，或2400億美元，以經濟規模來看，台灣受到的打擊將比大陸還大。
高盛表示，在這種情況下，台灣名目國內生產毛額（GDP）將縮減至少0.4%，並強調這個數字沒納入可能的貿易報復等其他因素。
出口占台灣經濟產值約2/3，機械和電子則占出口大宗。根據布魯金斯研究所（Brookings Institution）1項報告，全球超過90%的主機板和筆記型電腦，由台灣生產。因此對大陸電子產品課徵關稅，台灣蒙受的痛苦更大，因為大部分電子產品不是台商公司製造，就是部分在台灣製造。
戴維森學院（Davidson College）政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）說：「由於這些產品大部分的價值是台灣、亞洲其他國家和美國的公司所貢獻，因此根據大陸出口的價值課徵關稅，對台灣和其他國家傷害更大。」任雪麗著有「台灣為什麼重要？美國兩岸研究權威寫給全美國人的台灣觀察報告」（Why Taiwan Matters: Small Island, Global Powerhouse）一書。1060223
(中央社)
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