遭質疑不拆蛋 柯文哲：判斷後不容易

我要評比

台北市長柯文哲今天被問到護樹聯盟質疑仍未拆大巨蛋時表示，要拆也要依法行政，「判斷過後不容易」，且政治有延續性。

他說，台灣不是上海、新加坡，「我也不是希特勒（Adolf Hitler），不管自己喜不喜歡」，會依公平正義處理，並依法行政。

柯文哲上午出席「第74屆兵役節頒獎典禮」後受訪表示，和遠雄談判主要還是由副市長陳景峻代表，後續進入正式審查程序，會公開透明。不管大巨蛋議題影響民意調查多大，該怎麼做就怎麼做，「不像以前的市長就妥協」。

媒體追問，民主進步黨籍台北市議員王世堅質疑大巨蛋議題是柯文哲是為連任做準備，柯文哲先反問記者「哪個單位」後表示，「王世堅講的話，你還理他」；大巨蛋就是依法行政，公共安全是最高標準，但也要合理，會公開透明，秉持公平正義，堅持「依法行政」。

他說，如果要蓋大巨蛋，就按公安標準蓋完。1060223

(中央社)