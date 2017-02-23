陸2個月前進口北韓煤炭 逾聯合國限額
中國大陸日前宣布暫停進口北韓原產煤炭以遏制北韓核計劃。但外媒今天報導，其實北韓去年12月對大陸的煤炭出口量早已超過聯合國制裁允許的額度。
華爾街日報中文網報導，聯合國和北京當局最近的數據顯示，去年12月北韓對大陸煤炭出口量約為200萬噸，出口金額逾1.6億美元。這遠遠超過聯合國安全理事會對北韓煤炭出口實施的限額。
報導引述北京當局表示，上述煤炭進口超限是因為去年11月30日安理會決議生效和執行之間存在時間差。這項決議意在透過削減北韓主要收入來源而限制核武計畫。
此外，中國大陸外交部在傳真回覆中表示，政策的執行需要正常的醞釀期，中國政府需要時間履行必要的法律程序，以及向相關企業發布指令。
大陸外交部聲稱，中國一貫認真執行聯合國安理會決議，這次暫停進口北韓原產煤炭，考慮了政策醞釀期因素，以及去年12月以來北韓對陸煤炭出口的情況。
報導表示，大陸專家預計，中國大陸去年底對北韓煤炭進口的超限不會帶來太大的外交反衝力。
中國人民大學副教授成曉河表示，儘管去年12月的數據可能使美國和南韓對中國大陸執行制裁的誠意產生懷疑，但中國大陸於2017年暫停進口北韓原產煤炭釋放出一個強烈訊號，顯示中國大陸認真對待限制北韓核野心。1060223
(中央社)
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