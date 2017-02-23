傳北京中央部委人事調整展開
據報導，中國大陸中央部委及地方高層人事調整即將展開，為今秋中共第19次全國代表大會（19大）作部署。
星島日報今天在報導中引述消息透露，前天召開的中共政治局會議就一系列高層人事調動拍板。
據報導，在這些人事調整中，大陸國家發展和改革委員會常務副主任何立峰將升任發改委（中共）黨組書記，大陸商務部副部長鍾山則升任部長。
其他調動包括中共中央紀律檢查委員會副書記張軍出任司法部長；中共中央機構編制委員會辦公室主任張紀南調任甘肅省委書記。
報導表示，何立峰和鍾山分別是大陸國家主席習近平的福建、浙江舊部。
62歲的何立峰在福建工作逾30年，與習近平關係密切，曾任福州、廈門書記，2009年調任天津市委副書記、濱海新區書記，2013年任天津政協主席，次年上調發改委。
發改委、商務部、司法部的部長（主任）屬於大陸內閣成員，將於本月底的大陸全國人民代表大會常務委員會會議上通過正式任命。1060223
(中央社)
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