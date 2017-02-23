越南腐敗案 2貪官遭判死刑

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越南媒體今天報導，河內市法院經6天審理國營企業越南遠洋運輸公司（Vinashinlines）貪腐案件，昨天判處2名涉案貪官被告死刑，其餘2人遭判無期徒刑和12年有期徒刑不等。

報導指出，1955年出生的陳文廉（Tran Van Liem）2006年至2008年擔任Vinashinlines總經理與1980年出生的業務經理江金達（Giang Kim Dat）和1951年出生的會計師陳文姜（Tran Van Khuong）勾結，利用向外國購買與租賃船舶的任務，與外國夥伴勾結上調船舶售價與租價，總共貪汙了逾2600億越盾（約1145萬美元）。

其中，江金達一個人貪污逾2550億越盾，並委託自己父親江金顯（Giang Kim Hien， 1950年出生）向銀行申辦開立多個帳戶，從外國夥伴收款，再拿錢去買不動產和汽車，盼能合法化這筆錢。

報導說，法院最終以「貪污罪」判處陳文廉和江金達2人死刑，以相似罪名對陳文姜判處無期徒刑，以及以「洗錢罪」對江金顯判處12年有期徒刑。

值得一提的是，越南警方2010年介入調查和起訴此案件時，江金達早就不見蹤影，潛逃海外。經5年追緝，越南警方與新加坡相關單位於2015年7月配合在新加坡一棟高級公寓將他逮捕，並引渡回越歸案。1060223

(中央社)