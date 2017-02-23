TFA生效 外交部：支持多邊經貿體制

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外交部今天表示，樂見世界貿易組織（WTO）22日公布「貿易便捷化協定（Trade Facilitation Agreement，TFA）」生效，並重申台灣支持WTO多邊經貿體制。

TFA是WTO成立21年以來，第一個生效的新多邊協定。

外交部表示，WTO的多邊體制對促進全球貿易發展具有不可取代的地位，TFA生效後，中華民國除將持續履行TFA義務，亦將規劃運用台灣在貿易便捷化領域優勢，提供開發中或低度開發國家相關技術協助，善盡國際社會責任。未來中華民國將持續支持WTO多邊貿易體制，積極參與各項談判，與所有會員共同合作，推動全球貿易發展。

外交部表示，民國104年8月17日已完成國內程序並向WTO提交TFA接受書，成為第13個完成TFA批准程序會員，其後與其他完成批准的會員共同呼籲各國及早完成批准程序。

外交部說，未來台灣將與WTO所有會員，持續共同支持推動多邊談判及合作，為中華民國及全球創造更多的經貿便利與利益。

TFA於102年12月在印尼峇里島舉行的WTO第9屆部長會議期間完成談判，旨在透過簡化各國貨物通關程序、法規透明化及成立單一窗口等方式，降低跨國貿易交易成本，並鼓勵各已開發會員對開發中及低度開發會員提供能力建構。

依經濟合作暨發展組織（OECD）研究，TFA對全部會員生效後，可望降低全球貿易成本達12.5％到17.5％，台灣105年對外貿易依存度達96.5％，TFA生效將有助台灣廠商降低貿易成本，進一步拓展國際經貿空間。1060223

(中央社)