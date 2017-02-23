北市攜手鄰近城市 推動交通3U計畫

台北市交通局今天邀請基隆、桃園及新竹等鄰近縣市及民間業者，合力推動3U（YouBike、U-Motor及U-Car）計畫，提高電動機車、汽車與單車數量，打造首都生活圈。

台北市等大型都市經常面臨交通阻塞等問題，發展大眾運輸及節能交通工具是交通政策目標，北市交通局結合周邊縣市、民間業者力量，推動3U計畫。

台北市副市長林欽榮表示，北市正積極打造3U首都生活圈，目前已有YouBike公共自行車及民間業者營運U-Motor電動機車共享，北市停車管理工程處也在去年12月起陸續在公有停車場及公共住宅建置充電柱，供民眾或共享汽車使用，也讓北市電動車登記數量達1000輛前，停放至公有停車位充電者僅收取停車費用，而不另收取充電費用，以鼓勵市民使用電動車。

北市交通局說，至今年2月已建置300處公共自行車租賃站，提供9838輛YouBike供市民使用，預計年底能完成400站建置，提供1萬3000輛公共自行車，讓市民更方便使用YouBike；之後由政府提供場域及基礎設施，鼓勵民間業者推出電動車共享服務，並與鄰近城市合作，朝共享、綠能、e化的智慧城市邁進。1060223

(中央社)