北韓駐馬使館否認館員涉入刺殺金正男

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北韓駐馬來西亞大使館今天否認大使館一名2等秘書涉及毒殺金正男案外，也向駐守在外的媒體發出警告，希望媒體能自重，否則將報警處理。

「星洲網」報導，北韓駐馬一名官員今早否認大馬全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）所指控，大使館二等秘書玄光成（譯音）涉及金正男遇害案件。他說，北韓大使館將對此抗議。

他強調，大使館官員的一舉一動都受到監視，沒有官員能隨意做出超越使館指示的事，總警長對於大使館官員的指控都是誹謗及惡意重傷。

這名北韓官員也警告在使館外守候採訪的媒體要自律自重，否則將報警查辦。

卡立阿布巴卡昨天召開記者會，證實金正男遇刺案的另外兩名嫌疑人，其中一人是北韓駐大馬使館2等秘書，另一人是北韓高麗航空公司的職員。1060223

(中央社)