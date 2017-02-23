木柵農事小組會員代表選舉　男涉賄交保

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參選北巿木柵農事小組代表的張姓會員涉嫌以以每斤600元的茶葉行賄，台北地檢署昨天指揮警方兵分2路搜索張男住處，約談11人，檢方複訊在昨天深夜諭令張男新台幣10萬元交保。

檢警接獲檢舉指出，今年1月中旬起至2月19日選舉投票前，張男涉嫌向具投票權的高姓男子等人，各交付每斤600元的茶葉，涉嫌賄選。

北檢重大刑案專組主任檢察官陳淑雲帶領2名檢察官劉新耀、黃聖，昨天指揮台北巿文山一分局搜索張男住處等地，並查扣茶葉、名冊及手機等；為釐清有無其他涉賄情事，全案擴大偵辦中。1060223

(中央社)