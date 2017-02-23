自覺活得開心 英研究：死亡風險少2成

活得開心真的能長壽，董氏基金會引述「英國醫學期刊」最新研究指出，經常對生活感到愉悅者，比起不愉悅者，死亡風險少2成4。

該研究針對9365名50歲以上民眾，2002到2006年間進行每2年1次的問卷調查，問卷題目包括「我享受我做的事」、「我享受陪伴他人」、「回頭看看我的人生，整體來說是開心的」、「我近來感到活力充沛」等，以了解受訪者的生活愉悅度。

研究團隊持續追蹤至2013年，期間1310人死亡，結果顯示，3次問卷中都認為自己生活愉悅的受訪者，比起3次問卷都自認不愉悅者，死亡風險減少24%。

很多人都知道快樂的人比較長壽，但是什麼樣的快樂才有益身心健康？台灣師範大學教育心理與輔導學系教授林家興認為，真正有益於健康和長壽的快樂，應該是日常生活中的「小確幸」，而不是考取好學校、職場位階晉升等費盡千辛萬苦才得到的快樂。

林家興指出，健康者比較會從事讓自己愉悅的活動，自然心情和感受可以維持在比較好的狀態，相反的，憂鬱的人較少從事讓自己愉悅的活動，甚至比較容易從事讓自己沮喪和不開心的活動。

他建議，心情長期不好的人應多做一些讓自己開心的事，像是為自己泡一杯喜歡的茶或咖啡、製作一個祝福朋友的小蛋糕或小卡片、晨間的散步或午後的小睡，久而久之心情就會一點點地好起來。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，享受或者愉悅，常常是很主觀的，同時也有延續性，建議民眾可以想想做什麼事情的時候會讓自己感到愉悅，並且增加做這件事的頻率。

她鼓勵長者，應多從事自己容易達成且會感到愉悅的事情，像是打電話給獨自生活的老朋友，或是擔任社區短時間、沒有太多負擔的志工，增加被需要的感覺外，也增加與鄰居的熟悉及互動感，另外隨著年齡訂定自己可以做到的事情，完成後給予一些小獎勵，像是平常不能吃卻很想吃的東西，就讓自己淺嚐一口。1060223

(中央社)