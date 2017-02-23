危雞動員 高市12醫院應變新A型流感

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因應中國大陸H7N9新型A型流感及國內多起H5N6高病原性禽流感疫情，高雄市今天模擬新型A型流感疫情演練，藉以防範院內感染事件發生及預防疫情蔓延。

市府衛生局防疫處長潘炤穎指出，全市責成12家醫院加入隔離醫院應變行列，希望於新A型流感疫情發生時，即時篩檢醫治，有效控制疫情擴散。

衛生局指出，目前雖無人類本土個案，但是市府不敢怠忽，仍高規格因應可能的疫情發生。

衛生局加強宣導防護觀念，並製作「危雞總動員，防禽護健康」新型A型流感衛教宣導懶人包，同時建置防疫地圖，將禽類養殖場及水域周邊3公里處列為風險點，請風險點周邊的學校、醫療院所及民眾提高警覺。

衛生局責成12家醫療院所指定隔離醫院規劃應變措施，民生醫院率先進行新型A型流感疫情演練，模擬疫情爆發時病患運送及隔離收治等作為，希望於疫情發生時有效防治並控制疫情蔓延。

衛生局說，中國大陸目前仍處H7N9流感高峰期，呼籲近期前往的民眾提高警覺，做好自我防護。1060223

(中央社)