倫敦租屋昂貴 必須先拋棄台北物價概念

特派員看世界專欄在台北市，新台幣5萬元可以在市中心租到三房兩廳，但在物價世界數一數二高的英國倫敦，5萬元僅能租到個小套房，還不包水電稅金。要租得下手，首先得拋棄用台北物價思考。

根據比較世界各地物價的網站Expatistan，在倫敦居住，整體比在台北市貴上6成7，其中最貴的是交通費，整整貴上118%；其次就是居住，倫敦租屋價格比台北市貴了99%，幾乎是2倍。

根據Expatistan，在倫敦昂貴地段租房，25坪房子月租約要2270英鎊（約新台幣8.7萬元），普通地段也要2250英鎊（約新台幣8.6萬元），但還要加上水電瓦斯、網路等費用，每個月新台幣10萬元跑不掉。就算是在普通地段租個10多坪小套房，月租加上水電瓦斯、稅金，也要新台幣5萬元，幾乎是台北市上班族不吃不喝的薪水。

初來乍到倫敦，凡是派駐倫敦的台灣新鮮人，在租屋時就經歷了震撼教育，Expatistan網站的評估一點也不誇張。

倫敦以地鐵區分為一至六區，最中心的為第一區，以預算和方便程度來說，二、三區較容易入手。

倫敦房仲相當忙碌，行程排滿滿，對方在了解預算與需求後，會把手上有的物件做個分析，排出適當的看房路線，再開著小車，載著客戶走透透。

以記者本身為例，第1次看房，是和英國大型連鎖房仲公司相約，房仲是一名入行才8個月的年輕女性。她行色匆匆、手機不離手，雖然言談有禮，但也絕不浪費彼此時間，只要客戶不滿意，立刻轉頭看下一間。

看房過程中，當然碰到許多在世界各地看房都會碰到的狀況，像是圖片過於美化，實際一看大失所望，洗手台水量開大一點就會積水，又或是格局太奇怪，得側身才能進入廚房等。

還有一間房，窗外就是個大平台，似乎怕外人輕易破窗而入，竟然加上可開闔式的鐵柵欄，只要一拉起，防衛有如銅牆鐵壁，雖說安全做到了，但看了也真令人傻眼。

好不容易看到一間好房，客廳鋪著羊毛地毯，裝潢舒適，大廚房裡烤箱、洗碗機、冰箱俱全，卻要價一週365英鎊（約新台幣1.4萬元）（倫敦多數房租都是以週計價），還不包含水電瓦斯稅金，大大超出預算，只得放棄。結果一天看了4間房，一無斬獲。

第2次看房，房仲是彬彬有禮的英倫紳士，開口閉口就是「太好了」、「太棒了」，讓客戶如沐春風。他透露，在當房仲前是名藝術家，因為無法糊口所以改行，入行才1年，最大誘因就是薪水好。

雖然房仲和藹可親，但他介紹的物件可不平易近人。由於物件都位在租金相對較高的倫敦西區，雖然房子差強人意，諸如房間內部要上下樓梯、窗簾打開會與行人面面相覷等，但租金仍舊高不可攀。

在倫敦居住，首要注意暖氣與門窗，如果沒有雙層玻璃，一進房就會感覺寒意從腳底往上竄。許多老房子一進門就「寒氣逼人」，讓來自不下雪國度的台灣人很難待下去。結果這天仍是空手而返。

在倫敦租房，下手要快、狠、準，好的物件常常一推出就被人搶著看，如果預算不高，要找到合適的房子更是困難，要有持續找房、看房，無限循環的毅力，還要加上一點運氣。好屋難尋加上「貴森森」的租金，也難怪人稱「租屋地獄」。1060223

(中央社)