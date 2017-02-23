紐約警方維安川普大樓 已花7億多元

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美國總統川普就任已逾1個月，從去年11月當選到今年1月就職，紐約市總計花費2400萬美元保費川普大樓維安，約折合新台幣7億4300萬元。

根據紐約警方最新統計，去年11月8日選舉日到今年1月20日就職大典，警方在74天花掉2400萬美元，全天候負責川普位於曼哈頓第5大道川普大樓寓所的安全。另加計消防單位的170萬美元開銷。

川普1月20日就職後已搬進白宮，迄今還未曾返回紐約寓所，妻子梅蘭妮亞（Melania）與小兒子拜倫（Barron）目前仍居住在紐約川普大樓。

紐約市警方指出，川普不在紐約期間，每日開銷會少於30萬美元，約在12萬7000美元到14萬5000美元之間。警方此時公布保護川普的開支，再次呼應市長白思豪（Bill de Blasio）要求國會全額補貼的訴求。

紐約市警方自美大選造勢開始負責川普大樓安全，川普當選後等同準總統後，更配合密勤局等單位提供元首級24小時維安規格，紐約市警方投入大批警力負責周邊及大樓的安全、交通等各項勤務。

尤其自去年川普當選後，反川普勢力經常集會遊行示威，川普大樓對街迄今依舊維持陳情抗議區及媒體區，而靠近哥倫布圓環的川普國際大飯店也成為另一抗議目標，加重警方負擔。

紐約市警察局長歐尼爾（James O'Neill）表示，紐約市除以現有人力維持原先全市治安及交通外，還要擔負總統寓所維安重任。

歐尼爾還說，「川普大樓目前已成為恐怖攻擊主要標的，確實分散了我們有限的反恐資源。」

紐約州聯邦眾議員馬洛尼（Carolyn Maloney）支持紐約市警方做法，強調國會應全額補貼。1060223

(中央社)