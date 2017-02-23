印度婦女控訴色情網站 要求全面禁止
「我的丈夫因上色情網站成癮，演變成通姦。」一名印度婦女近日以自身案例向印度最高法院提出公益訴訟，要求法官禁止成人網站在印度存在。
印度中央政府曾於2015年以防止色情滋擾社會秩序為由，下令禁止數百個成人色情網站在印度存在，但卻引發涉及言論審查和妨礙言論自由的辯論，最後這項命令部分遭取消，且正反意見雙方在最高法院爭訟。
「今日郵報」（Mail Today）今天報導，現年55歲、從事婚姻輔導的印度女社會工作者康索（Saroj Kansal，化名），日前以自己婚姻中碰到的實際案例，委託律師向最高法院提出公益訴訟，要求全面禁止成人色情網站。
康索指出，她與現年60歲的丈夫於1984年結婚，丈夫要求她婚後辭掉化學工程師的工作，兩人育有一子一女。
她說，原本兩人婚姻美滿，但丈夫後來迷上成人網站且逐漸成癮。丈夫1年半前開始帶女人回家，這個女人現在強迫丈夫與她離婚，拋棄家庭與這名女人一起生活。
康索強調，儘管丈夫受過良好教育，但仍然對成人色情網站成癮。成人色情網站傳播色情暴力不僅僅影響兒童、青少年，也讓她的孩子和丈夫受害，破壞許多印度家庭，讓許多各年齡層的人變成色情變態，更讓新德里成為臭名昭彰的「強暴之都」，她呼籲最高法院能下令禁止所有成人色情網站。
專家指出，習慣上色情網站或使用色情產品的男性，有些會逐漸淡出與伴侶的親密關係，或改變性行為，進而惡化與伴侶間的關係。
雖然印度政府希望禁止成人色情網站，但一些網路業者表示，多數色情網站的伺服器都設在境外，很難禁絕；印度的法院則還在探索是否禁止在公共場合觀賞色情影片與照片，及是否可以定罪等問題。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。