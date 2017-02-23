印度婦女控訴色情網站 要求全面禁止

「我的丈夫因上色情網站成癮，演變成通姦。」一名印度婦女近日以自身案例向印度最高法院提出公益訴訟，要求法官禁止成人網站在印度存在。

印度中央政府曾於2015年以防止色情滋擾社會秩序為由，下令禁止數百個成人色情網站在印度存在，但卻引發涉及言論審查和妨礙言論自由的辯論，最後這項命令部分遭取消，且正反意見雙方在最高法院爭訟。

「今日郵報」（Mail Today）今天報導，現年55歲、從事婚姻輔導的印度女社會工作者康索（Saroj Kansal，化名），日前以自己婚姻中碰到的實際案例，委託律師向最高法院提出公益訴訟，要求全面禁止成人色情網站。

康索指出，她與現年60歲的丈夫於1984年結婚，丈夫要求她婚後辭掉化學工程師的工作，兩人育有一子一女。

她說，原本兩人婚姻美滿，但丈夫後來迷上成人網站且逐漸成癮。丈夫1年半前開始帶女人回家，這個女人現在強迫丈夫與她離婚，拋棄家庭與這名女人一起生活。

康索強調，儘管丈夫受過良好教育，但仍然對成人色情網站成癮。成人色情網站傳播色情暴力不僅僅影響兒童、青少年，也讓她的孩子和丈夫受害，破壞許多印度家庭，讓許多各年齡層的人變成色情變態，更讓新德里成為臭名昭彰的「強暴之都」，她呼籲最高法院能下令禁止所有成人色情網站。

專家指出，習慣上色情網站或使用色情產品的男性，有些會逐漸淡出與伴侶的親密關係，或改變性行為，進而惡化與伴侶間的關係。

雖然印度政府希望禁止成人色情網站，但一些網路業者表示，多數色情網站的伺服器都設在境外，很難禁絕；印度的法院則還在探索是否禁止在公共場合觀賞色情影片與照片，及是否可以定罪等問題。1060223

(中央社)