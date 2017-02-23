台北二二八紀念館特展 傳達追求自由人權

二二八事件滿70年，台北二二八紀念開館同時滿20年，今年舉辦紀念特展，傳達追求自由人權為人類本能概念，並於2月25日至28日在戶外廣場辦理4場演奏會，演奏二二八民主頌。

紀念特展以二二八滿70年與台北二二八紀念館滿20年為主軸，透過立體文圖輸出、文物實體展示、互動裝置、影片播放等方式，以及展示歷年海報、出版品、活動照片，讓民眾認識、了解紀念館的發展過程，進而明白台北市對二二八與人權價值的長期關注。

另外，二二八紀念館也推出開館20年紀念門票，更新紀念館簡介，並擴大招募志工，歡迎對台灣歷史、人權發展議題有興趣的民眾到館實習。紀念特展從今天展到5月23日，每週二至週日上午10時至下午5時。

二二八紀念館開館館長葉博文回憶，當年籌備紀念館花了5年時光，「剛開始文物在哪裡都不清不楚，但在整體人員、國家都有共識下，艱辛、愉快地走出來」。

不過，葉博文也表示，在前台北市長郝龍斌時期，紀念館內展區有所變更，日治時代、白色恐怖、戒嚴等整段史實不再單獨一區，「這是一點缺憾，希望能把這裡補起來，才是真正尊重歷史」。

台北二二八協會理事長黃秀婉以受難者家屬身分出席，她說，希望今年70年能有所不同，最大重點是讓年輕人認識二二八，1年多前就開始醞釀創作「二二八民主頌」，歌頌為自由努力、流血的先賢，「有了他們，才有我們今天的民主。」

文化局長鍾永豐說，透過紀念特展，傳達追求自由人權為人類本能概念，希望能尊重彼此差異，唯有培養深刻寬容歷史感，才有穩健未來。1060223

(中央社)