中市推青年加農 賢拜找到「農」的傳人
市府農業局推動「青年加農‧賢拜傳承」計畫，第2屆青年加農於去年7月開訓，受訓的26名學員在20名賢拜的農場實習，學員劉芷依及吳睿恆等人虛心學習各種農業知能，獲賢拜農友稱讚，青農不是「草莓族」，反而像農作物努力吸取陽光和養份，很快就會開花結果。
農業局長壬俊雄表示，劉芷依家裡經營有機生態農場，原本從事服務業的她，因家庭生活與工作無法兩全，因此投入家裡的農場工作。
現在她學習種植香菇及木耳，結交農友學習欠缺的農業知識，加入青年加農計畫努力學習新知，經過半年多的實習，賢拜對劉芷依讚譽有加，認為她很有想法、態度積極又虛心向學，女生務農也能種出一片良田。
青農吳睿恆從小幫忙家裡果園農務，但長大後反而排斥務農，曾任廚師及業務員，生活品質卻不盡理想，才決定返鄉農務。
「不懂要問，懂了要做！」在青年加農計畫實習過程，吳睿恆向賢拜努力學習，他感謝賢拜不藏私的教學，不只獲得農業相關知能，更學到做人處事的態度，結業後他會繼續留農
，將務實的農業精神傳承下去。
王俊雄指出，第2屆「青年加農‧賢拜傳承」計畫將持續進行考核、訪查，並陸續辦理產業參訪，讓學員廣泛接觸不同農業產業，鼓勵學員間合作、共享資訊，讓學習成果發揮加乘之效。
此外，為服務更廣大欲從農的朋友，今年度「青年加農‧賢拜傳承」計畫輔導對象將把年齡從18至35歲拓展為18至45歲，預計3月中旬公告計畫。
(中時)
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