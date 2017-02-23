穿金戴銀！史上最「貴重」的金腰帶現身

戴忠仁近來人到廈門搶看金器。（圖／戴忠仁提供）

《國寶檔案》主持人戴忠仁見識過不少大場面，但為了即將在廈門登場的拍賣會，戴忠仁特地提早飛抵搶看難得一見的金器！其中最吸引人的莫過一條九成金腰帶。

戴忠仁特別請店員戴上罕見的金腰帶。（圖／戴忠仁提供）

戴忠仁近日飛往廈門搶看金器，而一條由十二件帶板和一件帶扣組成的金腰帶，不僅拋光技術了得，金質與器物狀況也都保存的相當優良，而戴忠仁也推測，這罕見的金腰帶應該是民國40年代富貴人家的奢華嫁妝。

戴忠仁坦言這幾件金器都相當特別、珍貴。（圖／戴忠仁提供）

由於金腰帶上刻上鸞鳳和鳴、鳳凰于飛的圖樣，明顯是為了祝福夫妻百年好合所準備。加上「鳳凰于飛」在1945年才由周璇唱紅，因此戴忠推測該金腰帶應該是1945年到1946年左右在上海的大銀樓訂製的。

這金圓盒來頭不小！（圖／戴忠仁提供）

除此之外，另外一個22K金圓盒，也因器身精緻的紋飾，加上盒底署「方九霞」款，戴忠仁就說「方九霞」是1880年代在上海舉足輕重的大銀樓，還曾在甲午戰爭時捐錢給清政府買軍火，因此這精緻金盒可謂是上海灘歷史珍寶。

(中時電子報)