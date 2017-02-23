中市國小資優生鑑定，3月2日起報名

台中市府教育局舉行國小、國中及高中資優學生鑑定，以多元方式評估學生身心發展成熟度及學習準備，發揮學習潛能。（盧金足攝）

為提供資優學生適性教育及學習資源，台中市政府教育局辦理國小、國中及高中資優學生鑑定，透過多元方式評估學生身心發展成熟度及學習準備，以發揮學習潛能。其中，國小一般智能資優學生鑑定將於3月2日及3日兩天進行報名，3月18日及4月22日辦理鑑定初複選。

教育局長彭富源表示，目前中市國小、國中及高中資優學生共1968名，依學生鑑定類別和個別優勢能力，提供一般智能、學術性向、領導才能、創意思維、藝術才能等資優教育課程。透過完善的鑑定制度，因材施教，讓各校的教學能達成適性揚才的目標。

教育局表示，鑑定類別包括國小一般智能資優學生鑑定、國中一般智能及學術性向(數理及語文類)資優學生鑑定，高中教育階段則提供學術性向及藝術才能資優學生鑑定管道。

其中，國小資優鑑定報名資格分為兩組，甲組是2年級升3年級學生，乙組是4年級升5年級學生；甲組學生須符合2年級上學期國語、數學定期評量成績總分在全校或班級前20%，乙組學生須符合4年級上學期國語、數學、自然定期評量成績總分在全校或班級前20%，且資優學生家長觀察表及教師觀察表都須達80分以上。

資優學生家長張小姐表示，家中有3個孩子在國小時取得資優生資格，在參加國中資優學生鑑定時，全家花了許多時間和孩子一起討論報考類別，並參考老師建議，最後順利通過一般智能類鑑定並接受完善的資優教育。

目前她的孩子的學習狀況良好，感謝市府提供多元資優鑑定類別，滿足不同優勢能力的資優生學習需求，讓學生可以充分適性發展。

教育局表示，106學年度國小一般智能資優學生鑑定於3月2日、3日初選報名，符合報名資格者，請於上午8時至12時、下午1時30分至4時，前往東區台中國小、北區太平國小或豐原區瑞穗國小輔導室，由承辦學校進行報名資料複審，初複選將分別於3月18日、4月22日辦理。

國中一般智能暨學術性資優學生鑑定則訂於國小6年級下學期時，由就讀學校檢核報名資格及相關文件，學生於7月初向各就讀國中個別報名。

此外，高中學術性向資優學生鑑定在高1新生入學報到後，由設有學術性向資優班的學校於7月受理入班鑑定申請，並辦理初、複選；藝術才能鑑定則由學生在國3下學期(3月初)先報名，4月初參加術科測驗後，6月甄選入學分發報名，7月放榜及報到。

(中時)