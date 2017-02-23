清泉崗空軍驗毒 目前20員呈陽性反應

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空軍清泉崗基地疑涉毒，台中地檢署接獲通報，派遣毒品查緝小組檢察官指揮偵辦，23日上午指出，目前在營區發現51包疑似毒品的小包裝，全營官兵驗尿，有20人初驗呈現陽性反應。(中央社)

空軍司令部今（23）日表示，清泉崗基地日前於營區內發現疑似毒品事件，實施全體官兵尿液採驗進度已完成百分之87.1，目前以篩檢盤初檢呈陽性反應官兵之檢體計20員，均已依規定送往三軍總醫院進行複驗，後續本部全力配合檢察官偵辦本案，並賡續執行全面尿液篩檢。

(中時)