空軍基地涉毒 官兵尿液篩檢完成87%

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空軍清泉崗基地發現疑似毒品，全體官兵進行尿液檢驗，空軍司令部今天中午表示，實施全體官兵尿液採驗進度已完成約87%，有陽性反應的官兵共20人都已送複檢。

清泉崗基地內所有官兵包含空軍和陸軍共約3000人，空軍司令部今天表示，尿液篩檢完成進度87.1%，目前以篩檢盤初檢呈陽性反應官兵的檢體計20人，均已依規定送往三軍總醫院進行複驗，後續空軍全力配合檢察官偵辦本案，並繼續執行全面尿液篩檢。1060223

(中央社)