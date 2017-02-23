空軍基地涉毒 官兵尿液篩檢完成87%
空軍清泉崗基地發現疑似毒品，全體官兵進行尿液檢驗，空軍司令部今天中午表示，實施全體官兵尿液採驗進度已完成約87%，有陽性反應的官兵共20人都已送複檢。
清泉崗基地內所有官兵包含空軍和陸軍共約3000人，空軍司令部今天表示，尿液篩檢完成進度87.1%，目前以篩檢盤初檢呈陽性反應官兵的檢體計20人，均已依規定送往三軍總醫院進行複驗，後續空軍全力配合檢察官偵辦本案，並繼續執行全面尿液篩檢。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。