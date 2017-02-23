監院點名土國副代表案 外交部：續說明
土國副代表案，外交部發言人王珮玲今天在例行新聞說明會表示，待收到監察院書面函釋後，會繼續妥善說明處理。
她說，外交部已多次回覆監察院詢問，外交部目前還沒收到監察院相關書面函釋，待收到後，會繼續妥為說明處理。
監察院昨天表示，駐台北土耳其貿易辦事處副代表都庫哈里（Halil?brahim Dokuyucu）去年涉嫌性騷擾及妨害公務後以休假名義返國。外交部當下不能確定都庫哈里是否享刑事豁免待遇，遲至事發53日後，外交部才致函法務部說明與土國互不享刑事豁免權。
監察院，都庫哈里早於去年8月18日返國，致執法單位無法立即採取適當措施。外交部查證延宕檢警機關偵查，損及受害人權益，要求外交部改善並議處失職人員。1060223
(中央社)
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