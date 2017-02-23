誇大廣告 桃市衛生局開罰

桃園市衛生局提醒民眾，不要相信誇大不實的廣告。（甘嘉雯攝）

坊間業者為吸引消費者目光，以天花亂墜文字吸引民眾目光，包括「擦的嬰兒針！幹細胞真正再生」、「排毒 除皺 除疤」及「治療酸痛、防癌抗老全方位防護」等字眼，桃園市衛生局表示，這都是誇大不實、宣稱具有療效的化粧品違規廣告，2016年查獲共計513件，包括化粧品212件（41.3%）、中西藥256件（50%）及醫療器材45件（8.7%），總計裁處轄內188件違規案件處分，共計590餘萬元。

(中時)