海岸髒亂中央單位不認帳 新北市環保局開罰

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金山跳石海岸遭海漂垃圾汙染以致面目全非，卻因為海岸屬未登錄土地，北觀處與國產署各執一詞，引發民眾抨擊聲浪；新北市環保局表示，將強力監督國產署盡速清理沙灘，否則依法開罰。

環保局表示，有關國產署及北觀處的權責分工爭議由他們自行協調，現階段先要求土地所有權人國產署儘速清理，若後續環境未改善，將依《廢棄物清理法》按次裁罰6000元，直到改善為止。

環保局也呼籲，民眾到海邊遊玩，不要亂丟垃圾造成環境髒亂，乾淨的海岸需要全民共同維護。

(中時)