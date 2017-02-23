手機遺失心急如焚 幸遇暖警幫找回
蘆竹分局大竹所警員許甫任日前在所擔服備勤勤務時，陳姓女子至所報案，稱其APPLE手機Iphone5S在去接小孩的路上疑似口袋破洞掉在路上，警員許甫任得知該消息後，想起APPLE系列手機皆有“尋找我的IPHONE”軟體，只要該遺失之手機有開啟定位，便可搜尋到該手機。
員警使用私人的IPHONE6S定位陳小姐所遺失之手機，並定位到該手機之位置約出現在桃園市大園區合圳北路三段附近，員警遂駕車偕同陳小姐至該處找尋，並開啟“播放聲音”模式，發現該遺失之手機掉在大園區合圳北路三段455巷內的一處空地，陳小姐檢查該手機後，確認手機無遭到破獲及損失，陳小姐對於警方熱心並親自帶民眾尋找遺失之物品，表示非常感激。
(中時)
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