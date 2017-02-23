台南私幼教保券補助提高 私幼順勢喊漲

台南市教育局今年提高私校教保券補助，2至4歲學齡幼兒從每學期補助5000元漲至每學期1萬5000元，一年有3萬元補助，實質減輕家長負擔，不過，卻傳出有5、60所私立幼兒園順勢喊漲，教育局表示，私幼調漲學費4月將進行審議，希望各校漲幅能在15%以下，也強調將會從嚴審議。

台南市教育局局長陳修平說，市府為解決年輕父母照顧下一代需求，106年新設14所學校附設公幼，一共增加16班共450個名額，達到公幼據點數4成的目標，同時，同步提高私幼教保券的補助，由原來的每學期5000元漲至1萬5000元，一年有3萬元補助，大幅減輕家長負擔。

不過，政府美意卻也讓部分私幼齊聲喊漲，由於政府有補助機制，因此，台南市也要求各校如漲價均須送教育局審議，教育局指出，目前已經收到5、60家幼兒園調漲學費的計畫，4月將進入審議。過去，一年平均約2、30所私幼提出調漲計畫，今年明顯增加。

陳修平強調，私幼收費即便調漲，也是希望用於落實提高老師薪資、校園設備。另，若有學校未經審議、任意調漲，將依相關罰則處理，最嚴重可取消中央補助。

(中時)