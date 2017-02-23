宜蘭運禽車趴趴走 縣府：合法運送白肉雞
為了防範禽流感病毒擴散，全國從17日起實施禁宰禁運，但宜蘭21日晚上卻傳出1部運禽車於街上行駛。宜蘭縣動植物防疫所今天說，那部車是運送白肉雞，不在管制範圍內。
全國實施家禽禁宰禁運7天措施從17日起上路，但室內飼養的白肉雞不在此限。近日，各地農政單位都在隨時稽查各縣市管制情況。宜蘭縣在蘇花公路與北宜公路也都有攔檢消毒點，防範禽流感病毒擴散。
有民眾指出，他於21日晚上在員山鄉見到1部運禽車於街上行駛，車上載滿雞籠，且有惡臭雞屎味；隔天，他又於路上見到相同情況，懷疑有人利用深夜違反禁令，偷偷運送雞隻，決定以車上行車記錄器畫面報案。
宜蘭縣動植物防疫所今天說，經過追查，這部運禽車是從員山鄉運送白肉雞到縣內的壯圍鄉，不在這次全國管制範圍內，且運送雞隻都有相關衛生檢驗合格證明。1060223
(中央社)
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